كندة علوش تتوجه إلى البعض بالقول : الملافظ سعد … من قصدت ؟

أخبار الفن
كندة علوش

تصدت الفنانة كندة علوش لحملة التجريح والتنمر التي تطال النجوم وبعض المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي ، ونشرت رسالة مطولة ناشدت فيها المنتقدين بانتقاء ألفاظهم والتعليق بكل احترام .

أكدت علوش خلال المنشور أن التعليقات ما هي إلا واجهة لأصحابها ، فالناس لا ترى عبر الصفحات من كتب التعليق أو كيف شكله وإنما ترى كلامه وهو ما يعكس شكله ، صوته ، تربيته وأخلاقه .

وألمحت إلى ضرورة النقد ولكن بشكل محترم ، وكتبت : ” انتقد باحترام وبأدب ( الملافظ سعد ) عبر عن رأيك بكل الحرية بس اختار ألفاظك ، مفرداتك وأسلوبك .

يشار إلى أن كندة علوش تتحضر للعودة إلى الساحة الفنية عبر مشروع فني ضخم ، وذلك بعد غياب دام عام ونصف العام عن أعمال الدراما والسينما بسبب اختيارها التفرغ للأمومة والاهتمام بابنتها حياة .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة السورية كان مسلسل ” حجر جهنم ” الذي قدمته في رمضان 2017 .

يرجى عدم نسخ اكثر من 30 % من المقال
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا
المزيد من المشاركات

منى واصف تحسم مشاركتها في موسم ” الهيبة ” القادم

سنتيا صموئيل إلى جانب معتصم النهار في مسلسل ” ما فيي 2…

الفنانة كندا حنا تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها … هل…