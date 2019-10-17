كندة علوش تتوجه إلى البعض بالقول : الملافظ سعد … من قصدت ؟

تصدت الفنانة كندة علوش لحملة التجريح والتنمر التي تطال النجوم وبعض المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي ، ونشرت رسالة مطولة ناشدت فيها المنتقدين بانتقاء ألفاظهم والتعليق بكل احترام .

أكدت علوش خلال المنشور أن التعليقات ما هي إلا واجهة لأصحابها ، فالناس لا ترى عبر الصفحات من كتب التعليق أو كيف شكله وإنما ترى كلامه وهو ما يعكس شكله ، صوته ، تربيته وأخلاقه .

وألمحت إلى ضرورة النقد ولكن بشكل محترم ، وكتبت : ” انتقد باحترام وبأدب ( الملافظ سعد ) عبر عن رأيك بكل الحرية بس اختار ألفاظك ، مفرداتك وأسلوبك .

كلامك عالسوشال ميديا هو واجهتك

انا مابشوف وشك بقرا كلامك.. كلامك هو وشك وصوتك وحضورك وتربيتك وأخلاقك

خلي كلامك محترم نضيف حلو وراقي لانو بيعبر عنك حتى اذا حابب تنتقد او تشتكي انتقد باحترام وبأدب

الملافظ سعد عبر عن رأيك بكل الحرية الي بالكون بس اختار الفاظك ومفرداتك وأسلوبك.. — Kinda Alloush (@KindaAlloush) October 6, 2019

يشار إلى أن كندة علوش تتحضر للعودة إلى الساحة الفنية عبر مشروع فني ضخم ، وذلك بعد غياب دام عام ونصف العام عن أعمال الدراما والسينما بسبب اختيارها التفرغ للأمومة والاهتمام بابنتها حياة .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة السورية كان مسلسل ” حجر جهنم ” الذي قدمته في رمضان 2017 .