إحدى كليات الهند تجري تجربة غريبة لمنع الغش

ظهر طلاب إحدى الكليات الخاصة في ولاية كارناتاكا الهندية وهم يرتدون على رؤوسهم صناديق من الورق المقوى لمنع الغش أثناء خضوعهم لامتحان.

وأثارت صور الطلاب وهم يرتدون الصناديق أثناء أدائهم لامتحان الكيمياء جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وهرع المسؤولون الإقليميون في ولاية كارناتاكا إلى كلية بهاغات التمهيدية للجامعة للشكوى من المعاملة “اللاإنسانية” للطلاب.

فيما أوضح مسؤولون في كلية بهاغات أنهم أجروا التجربة لمنع الغش ، وأن الطلاب أعطوا موافقتهم، وحتى أنهم أحضروا صناديقهم الخاصة.

وأعلن مدير الكلية بأن التجربة كانت اختيارية، وبعض الطلاب جربوها وبعضهم لم يفعل ذلك ، كما أن أعضاء هيئة التدريس طلبوا من جميع الطلاب خلع الصناديق بعد ساعة من بدء الامتحان.

من جانبه، أعلن وزير التعليم في الولاية الهندية، “أن ما حدث غير مقبول على الإطلاق. لا أحد لديه الحق في معاملة أي من الطلاب مثل الحيوانات ، وهذا الانحراف سوف يتم التعامل معه على نحو مناسب”.

الجدير بالذكر أنه تم استخدام هذه التجربة الغريبة في في ولاية بيهار الهندية، قبل أن تستخدمها ولاية كارناتاكا ، كما تم استخدام الطريقة نفسها الشهر الماضي بمدرسة ثانوية في المكسيك.