حقيقة وفاة كاظم الساهر وأخبار تعرضه للتسمم على يد خطيبته المغربية

طالت شائعات الوفاة خلال الساعات القليلة الماضية الفنان العراقي كاظم الساهر ، وذلك بعد أن نشرت بعض الصفحات الناشطة على منصات التواصل الاجتماعي أخبار تتحدث عن تعرضه للقتل عن طريق السمّ أثناء تواجده في العاصمة اللبنانية بيروت .

وأثارت الشائعات حالة من القلق الهلع بين أوساط محبيه خاصة وأنها حملت اتهام واضح لخطيبته المغربية السابقة سارة بأنها وراء الواقعة ، إلا أن القيصر نفى هذه الأخبار جملة وتفصيلاً عبر إحدى صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

وكتب قائلاً : ” نودُّ أن نلفت عنايتكم إلى أن كاظم الساهر بخير … وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما هو إلا شائعات ” .

نود أن نلفت عنايتكم الى أن كاظم الساهر بخير و الشائعات التي تداولتها بعض مواقع التواصل الإجتماعي عارية عن الصحة. نشكر إهتمامكم و محبتكم. دمتم بكل خير. — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) October 17, 2019

يذكر أن سارة المغربية لم تعلق على الاتهامات المسيئة الموجهة لها ، واكتفت بحذف الفنان العراقي من قائمة متابعيها إضافةً إلى حذف صورها معه عبر حسابها الرسمي على إنستقرام .

وكانت معلومات سابقة انتشرت قبل احتفال القيصر بزفاف ابنه الأصغر عمر ، بأنه انفصل عن خطيبته سارة دون ذكر أيِّ تفاصيل عما حدث بينهما .