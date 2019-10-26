قمر ترد على اتهامات إنجي خوري وتكشف أنها مُهددة بالقتل ( فيديو )

نفت الفنانة قمر كل الاتهامات الموجهة إليها من قبل الصاعدة أنجي خوري بأنها وراء قرار ترحيل الأخيرة من لبنان ، وخرجت في مقطع فيديو ، مؤكدة أن لا علاقة لها بهذا القرار وأن هذه الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة .

وأشارت إلى أن خوري مجرد أداة في يد زوجها السابق رجل الأعمال المصري جمال مروان ، وأنه استخدمها كواجهة لمحاربتها ” بسبب حربه معها على خلفية قضية نسب ابنها جيمي الشهيرة ” ، وحينما انتهى دورها قرر التخلص منها فسحب إقامتها واتهموها بأنها هي وراء القرار .

وأكدت أنها لا تملك علاقات في الدولة حتى تتمكن من سحب إقامة الفنانة الصاعدة ، ولفتت إلى أن من استخدم أنجي خوري هو من تخلص منها .

وكشفت أنها مهددة بالقتل وكذلك ابنها جيمي ، واتهمت والد طفلها بكل المؤامرات والمشاكل التي تتعرض لها مؤخراً ، وقالت أنه ظهر الآن بعد عشر سنواتٍ من محاولته قتلها برصاصة .

وأكدت النجمة الشابة أنها لا تهاب الموت ولذا خرجت بالفيديو لتوثق بالأسماء كل ما حدث معها وذلك قبل أن ينالوا منها ويقتلوها ، وانهارت باكية مشيرة إلى أنها مضت على ورقة تعهد بعدم ذكر أسمائهم مجدداً ، إلا أنها اكتفت منهم ولم تعد خائفة .

يذكر أن خوري كانت قد خرجت قبل يومين عبر مقطع فيديو ، بدت خلاله مُنهارة من البكُاء وذلك بعد صدور قرار قضائي بترحيلها من لبنان حيث تُقيم ، إثرَّ الحرب الهستيرية والاتهامات المتبادلة بينها وبين الفنانة اللبنانية حيث اتُهمت خوري بتعمد إثارة الجدل .

واعتبرت أنها ضحية وأن ما حدث معها بسبب تقدمها بشكوى في محاولة منها للوصول إلى حقوقها ، واتهمت الفنانة قمر بالوقوف وراء قرار ترحيلها وذلك بعد الخلاف الكبير الذي نشبَّ بينهما والذي وصل إلى المحاكم .