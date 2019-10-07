قمر تهاجم إحدى الفنانات وتصفها بـ المتحول الجنسي

يبدو أن الفنانة قمر قد أعلنت الحرب على جميع النجمات اللواتي نشبت بينها وبينهنّ خلافات وراء الكواليس في الوسط الفني ، وذلك على خلفية الإشكال الذي حصل بينها وبين الصاعدة إنجي خوري التي اتهمتها وطليقها الفنان آدم بخطفها والاعتداء عليها بالضرب .

وفاجأت قمر المتابعين بنشرها مقطع فيديو لمواطنتها الفنانة شيراز حيث هاجمتها واصفةً إياها بالمتحول الجنسي ، لتعود وتنشر صورة للأخيرة مرفقةً إياها بتعليق : ” أعوذ بالله من الخبث والخبائث … الأخ المتحول شيراز ” .

وأضافت الفنانة الشابة تعليق مطول عبر خاصية الـ story في تطبيق instagrm ، ادعت فيه أن شيراز قامت بابتزاز أحد المنتجين مادياً وذلك بعدما التقطت له مجموعة من الصور الفاضحة ، وألمحت إلى أن الأخيرة كانت السبب في قطع رزق بعض النجمات اللبنانيات على غرار ” دينا حايك و رولا سعد ” .