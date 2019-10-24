قلة النوم تهدد باضطرابات نفسية خطيرة.. كيف تنظمون نومكم؟

يحتاج معظم الأشخاص لحوالي 8 ساعات من النوم الجيد خلال الليل وذلك لتعزيز قدرة الفرد على القيام بالأداء الجيد للمهام والنشاطات اليومية.

هذا المعدل قد يختلف من شخص الى آخر، فهو قد يكون أقل أو أكثر، الى أن المهم يبقى في أن يستعيد الجسم نشاطه ويأخذ كفايته من الراحة والاسترخاء.

المضاعفات النفسية لفترات النوم غير الكافية

يعاني عدد كبير من الناس من الأرق الحاد واضطرابات نوم متكررة، بالإضافة الى المعاناة من العديد من المشاكل النفسية ومنها:

– الشعور بالإرهاق والتعب وقلة الطاقة في الجسم

– انعدام القدرة على التفكير والاستيعاب

– اضطرابات المزاج المتكررة

– الشعور بالحزن والغضب والتوتر والميل الى السلبية مقابل فقدان الشعور بالتفاؤل – الاكتئاب الحاد والقلق المزمن

– انعدام الذاكرة وذلك لان الدماغ يخزن الذكريات والمعلومات خلال فترة الليل

كيف يمكن السيطرة على قلة النوم ؟

لمحاربة حالات قلة النـوم، لا بد من اعتماد هذه الخطوات والنصائح الضرورية والفعالة:

– من المفيد المباشرة بإضافة ساعة أو ساعتين من النوم في الليلة وذلك بالتحديد خلال عطل نهاية الأسبوع.

– لا يجب التردد بالخلود إلى النوم عند الشعور بالتعب ومنح الجسم الفرصة بإيقاظك تلقائيا عند الصباح من دون استخدام أي منبهات.

– يجب الابتعاد قدر الإمكان عن أنواع الكافيين أو مشروبات الطاقة حيث أنها وعلى الرغم من أنها تزيد الطاقة والتركيز مؤقتا، إلا أنها تنعكس سلبا بالمقابل على نمط النوم على المدى الطويل.

– من الضروري تجنب تناول الوجبات الغذائية الثقيلة والدسمة قبل الخلود إلى الـنوم، حيث أنها قد تؤدي الى الشعور بالثقل وعسر الهضم، ما يؤثر سلبا على عملية النوم.

– من وقت الى آخر من الممكن اللجوء الى قراءة كتاب قبل الخلود إلى النـوم مباشرة، ما يخفف من التوتر ويساعد العقل على الاسترخاء وبالتالي التنعم بنوم هادئ.