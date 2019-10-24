قرار من وزارة الكهرباء يخص الأبنية الجديدة للحصول على رخص سكن

أفاد مصدر في وزارة الكهرباء السورية بأنه سيتم إلزام الأبنية السكنية الجديدة بتطبيق نظام العزل الحراري والسخان الشمسي.

وذكر معاون مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء سنجار طعمة، في تصريح لموقع “الاقتصادي” أنه لن يتم منح رخص سكن للأبنية الجديدة إلا في حال الالتزام بتطبيق نظام العزل الحراري والسخان الشمسي.

أما عن آلية العزل الحراري، فبين طعمة أنها تطبق وفق ثلاثة شروط وهي عزل جدران المنزل الخارجية، والتأكد من عدم وجود جسور حرارية، ومعالجة مشكلة الرطوبة.

وسيوفر كود العزل الحراري أكثر من 40% من الطاقة اللازمة للتكييف صيفاً والتدفئة شتاءً، وتكاليف تطبيقه ستكون بما يقارب 10% إضافية على تكاليف الإكساء.

كما يشترط للحصول على رخص سكن للأبنية الجديدة، تركيب منظومة تسخين المياه بالطاقة الشمسية.

وعزا طعمة سبب تلك الآلية الجديدة إلى أنها تطيل من عمر البناء الجديد لعشرات السنوات لكونها ستحميه من عوامل المناخ.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا قد دعت في عام 2009 من خلال تعميم سابق، إلى ضرورة تطبيق كود العزل الحراري للأبنية.