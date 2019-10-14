قبل مباراة السعودية وفلسطين ..المنتخب السعودي يدخل المسجد الأقصى (فيديو)

وصل وفد من إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى المسجد الأقصى في القدس قبل مباراة السعودية وفلسطين الثلاثاء.

وضم الوفد السعودي 13 شخصا، يرافقهم شخصيات فلسطينية.

وكان الاتحاد السعودي وافق الأسبوع الماضي على مواجهة فلسطين باستاد فيصل الحسيني في بلدة الرام بالضفة الغربية.

ويلتقي الفريقان في الأراضي الفلسطينية لأول مرة بعد أن خاضا مبارياتهما السابقة، على ملاعب محايدة.

وتجري المباراة ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من تعادل وفوز، فيما يحتل المنتخب الفلسطيني المركز الرابع برصيد 3 نقاط.