في مصر .. خنق شقيقته حتى الموت لسبب غريب

أقدم شاب بمحافظة الجيزة في مصر ، على قتل شقيقته بسبب معايرتها له بالرسوب في الثانوية العامة.

وألقت قوات الأمن في مصر القبض على الشاب المدعو زياد البالغ من العمر 17 سنة طالب بالصف الثالث ، لقتله شقيقته نوران 14 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادي، بسبب معايرتها له دائماً برسوبه في الثانوية العامة ووصفته بـ”الفاشل”، بعد أن تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة النجدة بمقتل طفلة بشارع المحطة.

وكشفت التحريات والتحقيات بأن المتهم خنق شقيقته بـ”ملاءة سرير” لمعايرتها لها برسوبه في مادة دراسية وتلقيبه بـ “الفاشل” .

وتم اعتقال الشاب بتهمة القتل وتم حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.