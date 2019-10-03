في لبنان : مطاردة هوليوودية بين سيارتين (فيديو)

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمطاردة سيارة في لبنان وصفوها بـ “المطاردة هوليوودية”.

ونشرت صفحة “وينيه الدولة” الفيديو عبر صفحتها على فيسبوك تحت عنوان “مطاردة هوليوودية في خلدة”.

كما علقت على الفيديو قائلة: “شاهد أحد المواطنين مع صديقه داخل سيارة في منظقة خلدة في لبنان ، شاب يخرج من سيارة نوع كيا بيكنتو فضية اللون ويتوجه نحو سيدة كانت تقف قرب أحد المطاعم في المنطقة وسرق هاتفها ثم عاد إلى السيارة وهرب من المكان”.

حيث قام الشابان بمساعدة السيدة وطاردوا السيارة عبر شوارع المنطقة بأسلوب هوليوودي مليء بالإثارة.

فيما رصد المواطنين هذه المطاردة والتقطوا مقطع فيديو لهم سرعان ما انتشر على مواقع التواصل.