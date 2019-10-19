في سوريا نادٍ يمنع اللاعبين أن يقوموا بصباغة شعرهم.. تعرف على التفاصيل

أصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد في سوريا ، قراراً يتضمن استبعاد أي لاعب ضمن فرق النادي يقوم بصبغ شعره.

وأرجع النادي الحلبي قراره، إلى أن ذلك “يخالف عادات وتقاليد المجتمع السوري وأخلاقه” بحسب بيان الاتحاد.

ورد رئيس النادي مفيد مزيك على منتقدي القرار، أنه ليس موجهاً إلى فريق الرجال، بل هو موجه للفئات العمرية الصغيرة.

وأضاف أن “القرار يقوم بقمع مثل هذه الظواهر الدخيلة على مجتمعنا”، واعتبر مزيك أن الأمر جاء من مبدأ تربية لهذه الفئات.

وآثار القرار الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا ، واعتبره البعض تدخلاً في أشياء تخص اللاعب.

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بينما رحب البعض بالقرار، معتبرين أنه يحافظ على عادات المجتمع السوري وتقاليده.

مراسلون – رياضة