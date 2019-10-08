في السعودية تعطل تقنية الفار خلال مباراة بسبب شحن هاتف محمول

كشفت صحيفة “الرياضية” السعودية عن سبب تعطل تقنية الـ “VAR” في مباراة الفتح والنصر، ضمن الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان.

وأوضحت الصحيفة أن السبب هو فصل أحد العاملين في الملعب الأسلاك الخاصة بالتقنية، من أجل شحن هاتفه الخاص.

ولم يعلم العامل أنه فصل الكهرباء عن الأجهزة المشغلة لتقنية “VAR”.

وتعطلت التقنية في المباريات الأربع، التي كشفها رئيس لجنة الحكام الرئيسة الإسباني فرناندو تريساكو.

والمباريات التي تعطلت فيها، هي الفتح والنصر، والوحدة وأبها، وضمك والاتحاد، وضمك والوحدة.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن هناك مواجهات أخرى تعطلت فيها تقنية الفيديو التي تساعد الحكام على اتخاذ قراراتهم التحكيمية.

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وطالب الإسباني فرناندو الإعلاميين بعدم المبالغة عند تعطل تقنية VAR، معتبراً أنه مثل أي عطل يصيب البرمجيات الأخرى.

مراسلون – رياضة