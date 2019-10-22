في الإمارات … استخراج قرط ذهبي من معدة طفلة صغيرة

استخرج فريق من الأطباء في الإمارات العربية المتحدة قرط “حلق” ذهبي من معدة طفلة صغيرة.

ونقل موقع ” الإمارات اليوم ” عن والدة الطفلة بأن ابنتها البالغة من العمر 3 أعوام ،ابتلعت قرط على شكل شخصية كرتونية (هلو كيتي) حصلت عليه من أحد أدراج المنزل، و تم إسعافها بعد معاناتها من آلام في البطن وضيق في التنفس مع بكاء مستمر.

فيما أفاد الطبيب ديفيد روات، استشاري الجهاز الهضمي في مدينة الشيخ خليفة، بأن المستشفى استقبل طفلة (3 سنوات) ابتلعت قرطا من الذهب استقر في جهازها الهضمي ، وتمت عملية استخراجه بنجاح.

يشار إلى أن ابتلاع الأطفال البطاريات والقطع والمكعبات المغناطيسية، من أكثر الحالات شيوعا وأخطرها.