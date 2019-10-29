في الأردن ... رجل يقتل زوجته ويطعن ابنتيه ثم ينتحر

أقدم رجل في الأردن على قتل زوجته وطعن ابنتيه ثم انتحر بعدها مباشرة برمي نفسه من شرفة المنزل.

وأفادت وكالة “عمون” الأردنية ، بأن سيدة قد توفيت صباح الاثنين ، بعد أن كانت قد تعرضت للطعن على يد زوجها ، ثم طعن ابنتيه وقتل نفسه في حي الأشرفية بعمان الشرقية.

فيما أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن بأن بلاغا ورد صباح هذا يوم الاثنين، لمديرية شرطة شرق عمان ، عن قيام شخص بطعن زوجته واثنتين من بناته داخل منزلهم في منطقة الاشرفية وإلقاء نفسه بعد ذلك من شرفة المنزل، إثر خلافات عائلية بينهم.

وتم إسعاف المصابين إلى المشفى ، الفتاتين قيد العلاج وحالتهم العامة متوسطة ، فيما تبين أن الزوج قد فارق الحياة.