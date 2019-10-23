فيديو مُسرّب يكشف تفاصيل المشاجرة بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرب ، يكشف تفاصيل المشاجرة التي وقعت بين الفنان أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة أثناء تواجدهم داخل إحدى المنتجعات الكبرى على الساحل الشمالي في مصر .

ويُظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة داخل المطعم الخاص بالمنتجع ، جلوس عز برفقة أحد الأشخاص قبل أن يقوم ويلبيِّ رغبات بعض المعجبين بالتقاط صور تذكارية معه ، وهو الأمر الذي لفت انتباه شقيقة الفنانة زينة التي توجهت إليه ودفعته حيث بدا وكأنها تصرخ عليه .

وتساءل عز عن هويتها أمام الحضور حيث ادعى عدم معرفته بها ، فكشفت عن شخصيتها ، فما كان منه إلا أن نهضَّ وتركها متجهاً إلى أمن المنتجع حيث حرر محضر سبٍّ وقذفٍ ضدها .

وكشف الفيديو عن وجود نجليِّ الفنان التوأم برفقة والدتهما التي حاولت إبعادهما عن المشاجرة ، إلا أنهما وقفا خائفين وغير مدركين لسبب الخلاف .

وتفاعل الجمهور مع الـ فيديو المسرب خاصة وأنه أوضح حقيقة ما حدث بين الفنان المصري وشقيقة زوجته السابقة ، واللتان كانتا قد صرحتا بأقوال تتنافى مع تفاصيل ما ظهر في المقطع المصور .

يشار إلى أن الأزمة كبُرت بين أحمد عز وزينة عُقب قيام الأخيرة برفع دعوى نفقة لولديها طلبت فيها بدفع 600 ألف جنيه مصري كمصاريف للدراسة السنوية ونفقة شخصية ، وهو ما دفع الأخير لإقامة دعوى مضادة بتخفيض المبلغ ليصل إلى 20 ألف جنيه مصري .