فيديو مؤثر ... 5 فيلة يضحون بحياتهم لإنقاذ فيل صغير

ماتت خمسة فيلة في حديقة هاو ياي الوطنية في جنوب تايلاند، خلال محاولتهم إنقاذ فيل صغير من الشلال.

وذكر موقع Matichon Online المحلي ، بأن هذا الحادث وقع في وقت مبكر من صباح السبت ، حيث سمع الموظفون في المنتزه صوت الفيلة.

و شاهد الموظفون فيل صغير يبلغ من العمر 3 سنوات يغرق وفيلان كبيران في جدول محلي يحاولان إنقاذه وبدا منهكان.

وتم التقاط مقطع فيديو للفيلة وهي تحاول إنقاذ فيل صغير سرعان ما انتشر على شبكات الانترنت.

و عند نزول موظفي المنتزه إلى أسفل الشلال حيث مكان الحادث، وجدوا 5 أفيال أخرى غارقة.

فيما تم إنقاذ الفيلة المتبقية بعد ساعات قليلة باستخدام الحبال.