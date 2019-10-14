فيديو لـ مدرب يعنف فتاة من المغرب والمسؤولون يتحركون.. وهاري يتفاعل

ظهر أحد مدربي رياضة “المواي تاي” في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعنف فتاة متدربة في إحدى القاعات الرياضية في المغرب .

وضمن الفيديو يوجه المدرب كمات عنيفة إلى إحدى المتدربات، والتي لم تبد أي مقاومة أمام اللكمات باستثناء محاولة تغطية وجهها.

ودعت الجماهير في المغرب لمعاقبة المدرب، بسبب تعنيف الفتاة بالإضافة إلى استعراضه عضلاته على شابة بدون وقاية.

ودخل على خط هذه المشكلة البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينغ، بدر هاري، معبرا عن صدمته من الطريقة التي تعامل بها المدرب.

وقال هاري: “لقد صدمت بشكل خاص من هذا الفيديو الذي يظهر رجلا بدون وعي وهو يعنف فتاة”.

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وأضاف “هذه ليست كيك بوكسينغ، لا ينبغي أن يحدث هذا ولا أستطيع أن لا أتفاعل مع الموقف”.

وقرر الاتحاد المغربي لرياضات الكيك بوكسينغ، والمواي تاي، فتح تحقيق في ملابسات هذا الفيديو.

مراسلون- رياضة