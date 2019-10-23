فيديو لشقيقة كيم كاردشيان يحطم رقماً قياسياً بعدد المشاهدات

ذكر موقع “ذا فيرج” بأن نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، شقيقة كيم كاردشيان ، قد حققت رقم قياسي جديد عبر تطبيق “TikTok” الشهير لمقاطع الفيديو.

وأفاد الموقع بأن جينر شقيقة كيم كاردشيان ، نجحت في اختراق حاجز المليار مشاهدة عبر تطبيق “تك توك” بعد أسبوع من نشرها مقطع فيديو تغني فيه لابنتها ستورمي أغنية “rise and shine”.

و قد صنف كأسرع فيديو يحقق هذا الرقم ، حيث أحدث ضجة بين الرواد من جولة كايلي في مكاتب Kylie Cosmetics لمنتجات المكياج.

وخلال جولتها في الفيديو المنشور ،نقلت كايلي متابعيها إلى غرفة نوم ابنتها ستورمي في المكتب، حيث كانت الطفلة نائمة في سريرها.

و ظهرت جينر في الفيديو وهي تحاول إيقاظ ابنتها وغنت لها أغنية rise and shine، وسرعان ما أعاد مشتركو تطبيق “تك توك” كلمات تلك الأغنية وركبوها على مقاطع الفيديو الخاصة بهم وأرفقوها بهاشتاغ “#RiseandShine”.