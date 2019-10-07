فيديو ... لحظة ضرب صاعقة لرجل كادت تتسبب بمقتله

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة ضرب صاعقة رجلاً كان يقوم بنزهة مع كلابه في حديقة قرب منزله.

ورصدت كاميرات مراقبة فيديو أثناء ضرب الصاعقة لشخص يدعى ألكساندر كورياس، بينما كان يقوم بنزهة مع كلابه الثلاثة في الحديقة.

حيث اشتعلت النيران في ملابسه وطار حذاؤه من قدميه ثم سقط على الأرض بقوة، بينما هربت الكلاب من الخوف.

وعثر عليه أحد الأشخاص وقام بفحصه فوجد قلبه متوقف، وأسعفه إلى المستشفى.

ونجا كورياس من الموت بأعجوبة لكنه تعرض لإصابات خطيرة، حيث يعاني من كسور في الأضلاع وكسر بعظم الصدغ خلف أذنه اليمنى ، وتورم في العين ، وكدمات في جسده بالكامل ، وتمزق في العضلات بمناطق مختلفة من جسمه.

يشار إلى أنه حصلت حادثة مشابهة قبل أيام حيث ضربت صاعقة من البرق عداء خلال سباق ماراثوني عند وصوله لخط النهاية مما تسبب بوفاته.

Shocking surveillance video shows a man struck by lightning while walking his dogs, seconds before three good Samaritans rushed to his aid and saved his life. https://t.co/LpqWmVAW14 pic.twitter.com/ZhM0WBYhbG — ABC News (@ABC) October 5, 2019