فيديو لتفجير رافعتين وسط الولايات المتحدة

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فيديو لتفجير رافعتين وسط الولايات المتحدة

نشر أحد المواقع الأمريكية مقطع فيديو لتفجير رافعتي بناء ملاصقتين لمبنى فندق انهار جزئياً.

ويظهر فيديو التفجيرات الي صورت في مدينة نيو أورلينز، تهاوي الرافعتين بعد تفجير قنابل أعلاهما ووسطهما ، حسب صحيفة “واشنطن بوست”.

و ذكرت الصحيفة بأن الأسبوع الماضي حصل انهيار مبنى فندق “هارد رووك” الذي كان قيد الإنشاء بشكل جزئي، مما أدى إلى مقتل ثلاثة عمال.

وتضررت الرافعتان بشكل كبير من الانهيار الذي تعرض له المبنى، لذا بات من الضروري إزالتهما ، وفي إطار إجراءات السلامة تم تفجيرهما.

و اضطرت السلطات إلى إجلاء السكان في الجوار قبيل عملية التفجير التي تمت تحت السيطرة.

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