فيديو كارثي يظهر لحظة انهيار جسر في تايوان

انتشر على مواقع الانترنت مقطع فيديو يظهر لحظة انهيار جسر لصيد الأسماك في قرية على ساحل المحيط الهادئ في تايوان.

ويظهر فيديو نشرته “روسيا اليوم” لقطات لصهريج محروقات يسير عبر الجسر، قبل أن ينهار الجسر بالكامل ويغرق في الماء.

و أدى هذا الحادث إلى إصابة 14 شخصاً على الأقل بجروح متفاوتة، نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

حيث سقط جسر يبلغ طوله 131 قدماً في منطقة نانفانغاو في تايوان، على مجموعة من قوارب الصيد، أدى إلى محاصرة 6 أشخاص في أحد القوارب.

وتمت عملية الإنقاذ على الفور للبحث عن الجرحى والمفقودين وإسعافهم.