فيديو .. طفل صغير يسقط من شرفة منزله وينجو من الموت بمعجزة

سقط طفل هندي في الثالثة من عمره من على شرفة منزله بارتفاع عشرة أمتار، على إحدى السيارات المارة ونجا من الموت بأعجوبة.

وذكرت صحف محلية هندية بأن طفل يدعى بارف جاين، سقط من علو عشرة أمتار، إلا أنه من حسن الحظ، سقط على عربة صغيرة كانت تمر بالصدفة.

و سارع السكان وسائق السيارة بإخراج الطفل من العربة على نحو سريع، وأسعفوه إلى المشفى لإجراء الفحوصات له.

وأكدت الفحوصات عدم تعرضه لأي أذى أو جروح ولم يتسبب الحادث بأي ضرر له.

فيما شكرت عائلة الطفل السائق وقدمت له ملابس جديدة وبعض الحلويات لأبنائه.

#WATCH Tikamgarh: A child fell from a building on a rickshaw that was passing on road below. Child's father Ashish Jain says,"He was playing on 2nd floor with family members. He fell from railing after he lost his balance. He was examined at a hospital & is safe". #MadhyaPradesh pic.twitter.com/3yDOzZmB9y — ANI (@ANI) October 20, 2019