فيديو .. تعرف على أغرب ناطحة سحاب في العالم قيد الإنشاء

أعلنت العاصمة التشيكية براغ عن بناء أغرب ناطحة سحاب في العالم بتصميم فريد من نوعه.

حيث تنتظر براغ أن تنضم إلى مبانيها المميزة والشاهقة، ناطحة سحاب جديدة لن تكون كغيرها من الناطحات المعروفة في العالم .

وتقدر تكلفة بناءها حوالي 77 مليون دولار ، وتتميز بوجود مكان مخصص للزوار حيث يمكنهم رؤية المدينة من خلال تقنية 360 درجة من على قمة المبنى ، ويصل ارتفاع المبنى لـ137 متراً.

وتمّ تصميمها من قبل المهندس التشيكي توماس سيساي.

الناطحة الجديدة صنفت على أنها ستكون أحد أغرب المباني الشاهقة في العالم ، حيث ستتميز بتصميم يشبه ناقلة نفط مقلوبة قد اصطدمت بمجمع مكاتب.