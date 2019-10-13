فوائد و أضرار تقشير البشرة بأحماض الفواكه ومتى يجب تجنبه

توجد العديد من الطرق التي تمنح البشر المزيد من التألق وتعالج المشاكل التي قد تتعرض لها، ومن تلك الوسائل تقشير الوجه بأحماض الفواكه.

تقنية التقشير بأحماض الفواكه يتم إجراؤها في عيادة التجميل تحت إشراف الطبيب المختص، وتعرف أحماض الفواكه بأنها نوع من العلاجات التي تتميز بتأثيرها المذهل على البشرة كما أن لها بعض الأضرار أو الآثار الجانبية.

أضرار تقشير الوجه بأحماض الفواكه

إصابة البشرة بالتهيج.

ظهور تورمات على بشرة الجلد.

من أضرار التقشير بأحماض الفواكه إذا تم استخدامها بشكل مفرط إصابة البشرة بالسرطان.

تتعرض البشرة لبهتان في لونها إذا تم التوقف عن استخدام أحماض الفواكه في التقشير.

من أضرار التقشير بأحماض الفواكه زيادة فرص إصابة البشرة بالحساسية.

استخدام هذا النوع من التقشـير والتعرض بعدها لأشعة الشمس يؤدي إلى إصابة البشرة بالحروق.

احمرار الجلد الذي يزول بعد فترة قصيرة.

شعور المريض بوخز في المنطقة التي تعرضت للتقشير لكنه يزول تلقائيا بشكل سريع.

أنواع أحماض الفواكه المستخدمة في التقشير

حمض العنب الأحمر الذي يعرف بحمض الطرطريك.

حمض الليمون المعروف بحمض الستريك.

حمض التفاح الذي يسمى بحمض الماليك.

حمض قصب السكر أو حمض الجليكوليك.

حمض الجريب فروت.

فوائد تقشير البشرة بأحماض الفواكه

يساعد على تقشير البشرة ويخلصها من خلايا الجلد الميتة الأمر الذي يحفز الجلد على إنتاج خلايا جديدة، ويجب استخدام هذه الطريقة في التقشير مرة واحدة في الأسبوع مع ضرورة استشارة الطبيب المختص.

تمنح البشرة المزيد من النضارة والإشراق.

ينشط الدورة الدموية في خلايا الجلد الأمر الذي يساهم في علاج البشرة من الترهل ويعمل على شدها.

يقلل من تجاعيد الوجه العميقة مما يساعد على منح البشرة الصحة ويجعلها تبدو أصغر في السن، ويجب استخدام هذا النوع من القشير بانتظام.

يمد البشرة بالغذاء اللازم ويحميها من أثر العوامل الخارجية مثل تلوث الهواء والشوائب والأتربة واشعة الشمس الضارة، وذلك لاحتواء هذه الأحماض على فيتامين (C9 وفيتامين (A) وفيتامين (E).

يفتح البشرة ويوحد لونها ويعالجها من النمش والكلف والبقع الداكنة.

استخدام الأحماض في التقشير يساعد على إصلاح أنسجة البشرة التالفة ويزيد من مرونتها ونعومتها.

يعالج تشققات وجفاف البشرة.

محاذير تقشير البشرة بأحماض الفواكه

على المرضى المصابين بمرض القوباء الجلدي تجنب استخدام هذه التقنية في التقشير.

تجنب الخضوع لهذا التقشير عند إصابة البشرة بالجروح مهما كان نوعها.

تجنب استخدامها من قِبل الأشخاص الذين خضعوا لعملية تجميلية.

يجب استخدام أحماض الفواكه في تقشير البشرة بتركيز لا يتجاوز الـ 10%.

يجب استخدام مستحضرات التقشير بأحماض الفواكه بعد استشارة الطبيب.

عدم الخروج والتعرض لأشعة الشمس في حال تم استخدام هذه المقشرات.