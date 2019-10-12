فوائد وضع مايونيز على الوجه وخلطات سهلة الإعداد

يعرف الـ مايونيز عادة بأنه من الصلصات المشهورة ويكثر تقديمه مع أصناف مختلفة من الأطعمة والمأكولات مثل: البطاطا والدجاج وشرائح اللحم وأطباق السلطة.

أما الجديد، فتبين أنه يدخل في تحضير وصفات طبيعية تعنى بجمال الشعر والبشرة، ومن الجدير بالذكر بأنه يمكن صنع هذه الصلصة في المنزل باستخدام مكونات أساسية وهي: صفار البيض والخل والزيت النباتي والتوابل، كما يمكن صنعه باستخدام البهارات والملح والخردل، وسيتم ذكر أبرز فوائد المايونيز للوجه في هذا المقال.

فوائد وضع مايونيز على الوجه

يستخدم المايونيز في تحضير الوصفات الطبيعية التي تمنح بشرة الوجه العديد من الفوائد، ومن أبرز هذه الفوائد ما يأتي:

من أبرز فوائد المايونيز للوجه التخلص من خلايا الجلد الميت وتجديد والبشرة.

يستخدم كمقشر طبيعي لبشرة الوجه.

من فوائد المايونيز للوجه منحها ملمسا ناعما.

يزيد من نضارة وصحة البشرة.

يعالج الوجه من الجفاف ويمنحه الرطوبة الكافية.

يعالج بشرة الوجه من البقع الداكنة.

ينظف البشرة ويخلصها من الشوائب.

يحد من ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد.

يعالج البشرة من البثور.

خلطات مايونيز للوجه

يمكن تحضير العديد من الخلطات التي يدخل المايونيز في تحضيرها لعلاج بشرة الوجه من مختلف المشاكل التي قد تتعرض لها، ومن هذه الخلطات يذكر ما يأتي:

– يوضع في طبق صغير ربع ملعقة كبيرة من زيت اللوز ونصف ملعقة كبيرة من المايونيز، ويطبق الخليط على بشرة الوجه.

ويجب أن يترك لمدة عشر دقائق ثم يشطف باستعمال الماء الدافئ، والانتظام في تطبيق هذه الخلطة لمدة أسبوع يسهم في علاج البشرة من الجفاف.

– يخلط مقدار نصف ملعقة كبيرة من مطحون الشوفان مع ملعقتين صغيرتين من المايونيز، ويطبق الخليط على الوجه.

وبعد خمس عشرة دقيقة يتم شطفه باستعمال الماء الفاتر، ويجب تطبيق هذا الخليط على البشرة مرة واحدة كل أسبوع للتخلص من خلايا الجلد الميت.

– يوضع في إناء مناسب الحجم ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من العسل، بالإضافة إلى ملعقتين كبيرتين من المايونيز وكوب صغير من مطحون الترمس.

يطبق الخليط الناتج على الوجه ويتترك لمدة ثلاثين دقيقة، بعد ذلك يتم غسله بالماء الدافئ، وتساعد هذه الوصفة على تفتيح لون البشرة.

– يخلط مقدار كوب من مطحون اللوز مع ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون بالإضافة إلى ملعقتين كبيرتين من المايونيز.

ويوزع الخليط على البشرة ويدلك، وبعد خمس عشرة دقيقة يغسل بالماء الفاتر، وتساعد هذه الوصفة على تغذية بشرة الوجه.

– يسحق كمية من قشر البرتقال المجفف ويخلط نصف ملعقة صغيرة من هذا المسحوق مع ملعقة كبيرة من المايونيز.

يوزع الخليط على الوجه، وبعد خمس عشرة دقيقة يتم شطفه بالماء الفاتر، ويجب تطبيق هذه الخلطة مرة في الأسبوع لعلاج البشرة من البقع والتصبغات.