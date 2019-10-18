فوائد صابون الجزر للبشرة .. علاج لعدة مشاكل في آن معاً

يعتبر صابون الجزر من أكثر المستحضرات التي ترغب السيدات بتجربتها نظرا لفوائد الجزر الكثيرة بشكل عام.

فالجزر من الخضروات التي تمتاز بأهميتها الكبيرة لجسم الإنسان، لذا تتنوع مجالات استخدامه بشكل كبير جداً وعلى نطاق واسع، فمن الممكن استعماله في تحضير المأكولات والأطعمة المتنوعة، ومن الممكن استخدامه في تحضير الكثير من أنواع العصائر والأطعمة المختلفة، وبسبب فوائده العظيمة واحتوائه على الكثير من العناصر المهمة تم إدخاله في صناعة العديد من المستحضرات التي تستخدم للتجميل والعلاج بشكل عام، ويستخدم للبشرة بشكل خاص.

فوائد صابون الجزر

– تعمل صابونة الجزر على تنشيط جميع الأنسجة الموجودة داخل جسم الإنسان، فهو يعمل على إزالة التجاعيد الخطوط التي من الممكن أن تغطي بشرة الوجه وتظهرها بشكل مزعج وغير لائق، لذلك تعمل هذه الصابونة على شد الوجه وجعله يظهر بشكل لائق وجميل.

– الحد من مشكلة تساقط الشعر، كما أن صابون الجزر يحتوي على الكثير من الخصائص المغذية لفروة الرأس، ويحافظ عليها لكي تبقى سليمة، ويعمل على تنعيم وتطويل الشعر، ويزيد من كثافته، ويجعله أكثر قوة ولمعاناً.

– تحتوي صابونة الجزر على نسبة عالية من فيتامين أ، لذلك يعتبر علاجاً فعالاً للجروح الجلدية، حيث يساهم في التئام الجروح والقروح الجلدية في فترة زمنية قصيرة.

– من الممكن استعمال هذا الصابون كمادة مطهرة ومنظفة، بسبب احتوائها على العديد من الخصائص المطهرة وبسبب جودتها العالية.

– يعمل هذا الصابون على تأخير علامات التقدم بالسن لأنه يحتوي على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، كما أنها يعمل على محاربة القشور الحرة التي تعتبر السبب الرئيسي لموت الكثير من خلايا البشرة مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد، لذا إن استخدام هذا الصابون بطريقة منتظمة سيعمل على تأخير ظهور علامات التقدم بالسن على الوجه.

– له دور كبير في حماية الجسم من الأضرار الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس بسبب احتواء الجزر على مادة البيتا كاروتين، فإن صابونة الجزر تعمل على توفير الحماية اللازمة للبشرة من الأشعة الضارة التي تصدر عن الشمس مثل الأشعة فوق البنفسجية، حيث تعمل هذه الأشعة على الزيادة من النمش، وظهور بعض بقع الجلد على منطقة الوجه، بالإضافة إلى وجود احتمال للتعرض للحروق، والإصابة بسرطان الجلد.

صابون الجزر لحب الشباب

– ينصح الكثير من خبراء التجميل الذين يعانون من المشاكل المرتبطة بحب الشباب والبثور على الوجه بضرورة استخدام صابونة الجزر بسبب احتوائه على الكثير من الفيتامينات مثل فيتامين أ الذي يعمل على حماية البشرة من الإصابة بالالتهابات، أو حب الشباب.

– تعمل صابونة الجزر على التحكم في معدل حموضة البشرة وتمنع إصابتها بمشكلة جفاف الجلد

– يستخدم صابون الجزر في الحصول على لون البرونزي للجسم ويعود السبب لاحتواء الصابون على عنصر الكاروتين.

– تساعد صابونة الجزر في الحصول على بشرة صحية ونضرة وخالية من الشوائب، لاحتواء الصابون على مجموعة كبيرة من الفيتامينات خاصةً فيتامين أ.

– يمنع صابون الجرز من ظهور الرؤوس السوداء أو البثور.

– يساعد في التأخير من ظهور علامات التقدم في السن، كظهور التجاعيد أو الخطوط البيضاء.