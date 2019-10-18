فوائد زيت كبد الحوت للبشرة ودوره في علاج الأمراض الجلدية

يعرف زيت كبد الحوت بلونه الأصفر ورائحته القوية، وبقوامه الخفيف ذو الطعم والرائحة غير المقبولة، ويتم زيادة نكهة له لا تتعدى نسبتها (1)% لتعديل طعمه وتحسينه.

يتم استخلاص هذا الزيت من كبد الحوت التي تحتوي على كميات كبيرة من فيتامين (أ و د)، ويفيد فيتامين (أ) بالمحافظة على صحة وسلامة العين، وزيادة المناعة في جسم الإنسان، كما يحافظ على الإسنان وتقويتها، ويساعد في التخلص من الحصى المتجمعة في الكلى والمسالك البولية، ويفيد في حماية العظام من الهشاشة وتقويتها، وهناك فوائد كثيرة لزيت كبد الحوت ولصحة الإنسان وسلامته.

فوائد زيت كبد الحوت للبشرة

هناك العديد من الفوائد لهذا الزيت للبشرة تتمثل فيما يلي:-

1- يعمل زيت كبد الحـوت على نضارة وحيوية البشرة وإكسابها النعومة، من خلال استخدامه على شكل قناع يوضع على البشرة لفائدته وفعاليتة أو بتناوله عن طريق الكبسولات الموجودة في الصيدليات.

2- يفيد في ترطيب البشرة، وتقليل التهابات الجلد والبشرة، ويعمل على خفض معدل ومستوى إنزيم الليكوترين، الذي يساهم في منع جفاف البشرة والجلد.

3- يساعد زيت كبد الحوت في تجديد خلايا البشرة والمحافظة عليها.

زيت كبد الحوت للأمراض الجلدية:

4- يعمل على تقليل الإصابة بالبهاق والصدفية والأمراض الجلدية الأخرى التي يمكن أن تصيب البشرة، ويعالج الصدفية التي تعتبر من الأمراض الجلدية التي تؤثر على نمو وطبيعة حياة خلايا الجلد، فتتراكم خلايا الجلد بشكل سريع على شكل بقع وقشور سميكة، بشكلها السيء والمقرف، ترافقه حكة وألم مع تهيج حاد في جلد البشرة، وهنا يظهر دور زيت كبد الحوت الذي يحتوي على (الأوميغا 3) وفعاليتة في العلاج السليم والمناسب للتخلص من تلك البقع والقشور، والقضاء على الإلتهاب المسبب لمرض الصدفية، يتم استخدامه إما على شكل مرهم يدهن على البشرة والجلد أو كمادة سائلة أو كبسولات وحبوب طبية.

5- مفيد في تخفيف آثار الزوان والنمش وحب الشباب.

6- يساهم زيت كبد الحوت في توحيد لون البشرة.

7- يستخدم أيضاً هذا الزيت بمعالجة الأكزيما التي تعتبر أحد انواع الأمراض الجلدية التي تصيب البشرة والجلد، وأعراضه التورم، الحكة في جلد البشرة، والإحمرار، لذلك جاءت أهمية الزيت في معالجة ذات نتائج إيجابية للمصاب، لما يتمتع به من إحتوائه على الأوميغا 3،والأحماض الدهنية، التي تقضي على الالتهابات في البشرة وتحاربها، وتخفف الحكة والطفح الجلدي.

8- يدعم زيت كـبد الحوت نضارة البشرة وشبابها بواسطة زيادة حيوية دوران الدم، ويقلل من مستوى (البيروكسيد) الذي يسبب ظهور أعراض الشيخوخة المبكرة وما يسمى بشيخوخة الجلد (الكهولة).

9- يفيد زيت كبد الحـوت في التئام الجروح وزيادة نمو وتجدد خلايا البشرة.

10- اجريت العديد من الأبحاث الدراسات العلمية التي أثبتت فعالية وفائدة زيت كبـد الحوت على صحة الإنسان، فهو يعالج الاضطرابات النفسية والحساسية ومشاكل التليف، ويعالج ما يسمى فقر الدم المنجلي.