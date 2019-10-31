فنادق سوريا تلزم بالتعامل بالليرة السورية فقط بدءاً من الآن

أعدت وزارة السياحة السورية وبالتعاون مع مصرف سوريا المركزي ، مذكرة تلزم الفنادق من مختلف السويات بتقاضي أجرة الغرف والخدمات بالليرة السورية فقط .

وصرح وزير السياحة رامي مرتيني لصحيفة ” الوطن ” بأنه تم إعداد مذكرة بالتعاون مع المصرف المركزي توجب على الفنادق التي تصنف من مستوى نجمتين إلى 4 ومن الممكن حتى 5 نجوم ، أن تتقاضى من الزبائن الأجرة بالليرة السورية وليس بالقطع الأجنبي .

كما بين الوزير مرتيني أنه سيتم وفق تلك المذكرة وضع سعرين تتقاضاهما الفنادق في سوريا ، الأول للمواطن السوري و السعر الثاني للأجنبي لكونه يدفع أكثر.

وسبق وصرح وزير السياحة بأن الفنادق التابعة للوزارة حققت إيرادات تجاوزت 7.7 مليار ليرة سورية خلال العام الماضي أي أكثر بمقدار نصف مليار ليرة عما تم تحقيقه خلال 2017.

وفي منتصف العام الحالي، أكد مدير سياحة دمشق ، طارق كريشاتي ، أنه يتم حاليا إعداد دراسة أسعار بدل خدمات للمنشآت السياحية ومن بينها الفنادق بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، منوهاً إلى أن الدراسة قد تنتهي إلى تعديل بعض المواد فقط، وليس من المؤكد رفع كامل الأسعار، وفي حال ارتفعت فإن الارتفاع سيكون “طفيفاً”.