فضيحة في مباراة برشلونة وريال مدريد للسيدات رباعية نظيفة في شباك الملكي

انتهت مباراة برشلونة وريال مدريد للسيدات، بتفوق “البلوغرانا” برباعية نظيفة ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح برشلونة التسجيل عن طريق أوشوالا في الدقيقة 42، بعد تمريرة غراهام لتنفرد وتسجل هدفاً.

وانتهى الشوط الأول على وقع تقدم البارسا بهدف نظيف، دون أن تنجح سيدات ريال مدريد بالتعديل.

في الشوط الثاني حقق برشلونة الهدف الثاني، عقب انطلاق مجريات اللقاء بدقيقة.

ثم أضافت جينيفر هيرموسو الهدف الثالث في الدقيقة 73 من عمر المباراة، لتختتم آيتانا رباعية النادي الكتالوني في الدقيقة 87.

لتنتهي مباراة برشلونة وريال مدريد برباعية نظيفة، ليستمر البارسا في صدارة جدول الترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة.

اقرأ أيضاً: عارضة أزياء تغري لاعب ريال مدريد وتجعله يترك زوجته .. (صور)

في المقابل بقي ريال مدريد في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

مراسلون – رياضة