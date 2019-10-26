فضيحة.. فيديو يظهر قذارة لاعبي برشلونة وعلى رأسهم ليونيل ميسي

شنت مواقع التواصل الاجتماعي حملة كبيرة، ضد لاعبي برشلونة بعد انتشار فيديو يظهر فوضى عارمة داخل غرفة تبديل الملابس الخاصة بهم، بعد مباراة سلافيا براغ الأربعاء.

وتغلب البارسا على براغ بنتيجة 2-1، ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وتعرض نجوم “البلوغرانا”، وعلى رأسهم القائد ليونيل ميسي إلى الكثير من الانتقادات الفنية خلال اللقاء.

بالإضافة إلى الملاحظات السلبية على سلوكهم بعد الحالة المزرية، التي ظهرت بها غرفة تبديل الملابس.

ويظهر الفيديو غرفة الملابس مليئة بالقمامة والعبوات البلاستيكية، والأكواب المستعملة والأوراق المقطعة والأقلام الملقاة بإهمال.

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وانهالت التعليقات ضد لاعبي برشلونة ، ونصحهم بعض المتابعين بالاقتداء بلاعبي اليابان الذين يحرصون على ترك غرف ملابسهم نظيفة.

مراسلون -رياضة

The state Barcelona left their dressing room in after beating Slavia Prague 😳 Disgraceful 🤬#FCB #Barcelona #Slaviabarca pic.twitter.com/p0aHJhebGc — GiveMeSport Football (@GMS__Football) October 25, 2019