فرصة عمل غريبة... وظيفة براتب مغري تتطلب السفر حول العالم فقط

أعلن أحد المواقع الإلكترونية عن حاجته لموظف يحب السفر لتتطلب الوظيفة زيارة 40 بلد حول العالم.

ونشر موقع Wowcher البريطاني إعلاناً على موقعه الخاص على الإنترنت، عن وجود فرصة عمل شاغرة لمحبي وهواة السفر ، تحت عنوان “مسافر” والتي سيتحدث بها الموظف عن رحلاته على شبكات التواصل الاجتماعي.

و سيتطلب العمل زيارة 40 بلد خلال عام واحد ، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وأيسلندا وغيرها .

ومن شروط الوظيفة أن يقوم الموظف بتصوير فيديوهات لاتتجاوز مدتها الـ30 ثانية ، يتحدث فيها عن انطباعاته حول الدول التي يزورها، وينشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.

فيما يصل الراتب السنوي إلى 25 ألف جنيه إسترليني، ويطلب من المتقدمين بأن يكونوا قد تجاوزوا سن الـ18 مع جواز سفر ساري المفعول.

كما سيتمكن الموظف من اصطحاب صديق له خلال سفره، ويمكنه تغيير الصديق خلال رحلاته.