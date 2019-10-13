فجر السعيد تصفع الشامتين وتستشهد بالقرآن الكريم

أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن العملية الرابعة التي ستخوضها خلال الفترة المقبلة في العاصمة الفرنسية باريس ، والتي ستكون الأخيرة ضمن الخطة العلاجية التي وضعت لها بعد الأزمة الصحية التي ألمت بها مؤخراً .

ووجهت السعيد رسالة لكل الأشخاص الذين انتقدوها خلال الفترة الماضية واصفةً إياهم بالشامتين ، وكتبت : ” البعض كان يراهن للأسف على أن وفاتي أمر محتوم … ونسوا أن إرادة الله فوق كل إرادة … وفوق توقعاتهم وحساباتهم … ” .

وأضافت مستشهدة بقوله الكريم ( وإذا مرضت فهو يشفين ) ، تابعت بالقول : ” الحمد لله خيب ظنهم ” في إشارة غير مباشرة لتماثلها إلى الشفاء .

وكانت الإعلامية الكويتية فجر السعيد تعرضت لحالة تسمم في الدم على إثر خضوعها لعملية تصحيح مسار في المعدة داخل إحدى مستشفيات الكويت ، مما استدعى نقلها إلى أحد المستشفيات الفرنسية لتلقي العلاج اللازم .