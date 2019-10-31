فجر السعيد تطمئن الجمهور قبل خضوعها للاجراء الرابع والأخير

أخبار الفن
فجر السعيد

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن تطورات حالتها الصحية ، ونشرت عبر إحدى صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي ، متفائلة باقتراب موعد عمليتها الجراحية الأخيرة .

وكتبت : ” هانت … باقي أسبوع بالتمام … والكمال … ربي أتمها عليّ بخير … يا رب ” ، في إشارةٍ منها لاقتراب موعد عملها الجراحي المقرر إجراؤها في السادس من شهر نوفمبر / تشرين الثاني .

وكانت الإعلامية الكويتية فجر السعيد تعرضت لحالة تسمم في الدم على إثر خضوعها لعملية تصحيح مسار في المعدة داخل إحدى مستشفيات الكويت ، مما استدعى نقلها إلى أحد المستشفيات الفرنسية لتلقي العلاج اللازم .

ولاقت على إثر ذلك المساندة والدعم من صديقتها الفنانة الإماراتية أحلام ، وزميلتها الإعلامية الكويتية مي العيدان .

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