فجر السعيد تطمئن الجمهور قبل خضوعها للاجراء الرابع والأخير

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن تطورات حالتها الصحية ، ونشرت عبر إحدى صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي ، متفائلة باقتراب موعد عمليتها الجراحية الأخيرة .

وكتبت : ” هانت … باقي أسبوع بالتمام … والكمال … ربي أتمها عليّ بخير … يا رب ” ، في إشارةٍ منها لاقتراب موعد عملها الجراحي المقرر إجراؤها في السادس من شهر نوفمبر / تشرين الثاني .

هانت…. باقي أسبوع بالتمام والكمال.. ربي يتممها علي بخير ياااااااارب 🙏🏻 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) October 30, 2019

وكانت الإعلامية الكويتية فجر السعيد تعرضت لحالة تسمم في الدم على إثر خضوعها لعملية تصحيح مسار في المعدة داخل إحدى مستشفيات الكويت ، مما استدعى نقلها إلى أحد المستشفيات الفرنسية لتلقي العلاج اللازم .

ولاقت على إثر ذلك المساندة والدعم من صديقتها الفنانة الإماراتية أحلام ، وزميلتها الإعلامية الكويتية مي العيدان .