فتاة تنام لشهرين متتالين تلقّب بـ “الجميلة النائمة”

أفادت صحيفة “ميرور” البريطانية عن حالة مرضية نادرة تعاني منها فتاة كولومبية مما جعلتها تنام لشهرين متتاليين.

وبحسب الصحيفة فإن فتاة تدعى شاريك توفار تبلغ من العمر 17 عاماً ، تعاني من حالة مرضية تُدعى “متلازمة كلين ليفن” تجعلها تنام لوقت طويل، وتفقد ذاكرتها بعد كل نوبة نوم ، ما منحها لقب “الجميلة النائمة”.

و تعيش شاريك مع والدتها مارليني، التي تتكفّل بتحويل كل طعامها إلى سوائل، وتعمل على إطعامها كل ساعتَين.

وأفادت والدتها بأن بعد نوبة نوم طويلة استمرت لمدة 48 يوماً في حزيران من العام الماضي، فقدت شاريك ذاكرتها بشكل موقّت، وسألتها من تكون عندما استيقظت.

و كانت مارليني، قد طلبت من السلطات الصحية المحلية تزويدها بالمكملات الغذائية التي تحتاج إليها ابنتها لتغذيتها خلال نومها، وعلاج عصبي عاجل للفتاة ، لكن ذلك لم يحصل.

يشار إلى أن متلازمة “كلين ليفين” تتميز بفرط النوم المستمر، والتغيرات الإدراكية أو المزاجية مع نوبات تستمر عادة أكثر من أسبوع، وأحياناً لعدة أشهر.