فتاة تلقى حتفها بسقوطها من الطابق الـ 17 بسبب صورة “سيلفي”

أودت صورة سيلفي بحياة فتاة آسيوية في الإمارات كانت تحاول أخذ صورة لنفسها من قمة أحد الأبراج في شارع الشيخ زايد وهي جالسة على حافة بلكونة الشقة وسقطت من الطابق الـ 17.

وأوضح مدير إدارة الاعلام الأمني في شرطة دبي بأن فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً كانت تحاول تصوير نفسها في لقطة ” سيلفي ” حيث كانت واقفة فوق كرسي وهي تجلس على حافة الحاجز الموجود في بلكونة الشقة بالطابق الـ 17، فاختل توازنها بطريقة مفاجئة على حد وصف أختها التي شاهدت الحادث .

وانزلقت الفتاة من فوق الكرسي وسقطت للخارج بينما سقط هاتفها في البلكونة ،و فارقت الحياة في نفس اللحظة.

فيما دعا مدير إدارة الاعلام الأمني إلى ضرورة توخي الحيطة وأخذ الحذر من مثل هذه التصرفات وإلى ضرورة مراقبة الآباء لتصرفات الأبناء.