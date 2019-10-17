فتاة تستخدم أسهل طريقة تهكير لاختراق هاتف صديقها

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فتاة تستخدم أسهل طريقة تهكير لاختراق هاتف صديقها

تمكنت فتاة من اختراق الهاتف الذكي الخاص بصديقها من خلال اعتماد طريقة جديدة لم تكُن متوقعة لإلغاء خاصية التعرف على الوجه المعتمدة للحفاظ على خصوصية المستخدمين.

ونشر الشاب مقطع مصور عبر موقع التواصل “تويتر” مع وصف أكدّ فيه أن صديقته حاولت إلغاء قفل هاتفه، قائلاً إن “صديقته حاولت بجد إلغاء قفل الجهاز باستخدام Face ID”.

وتظهر فتاة في مقطع الفيديو وهي تحاول وضع الجهاز أمام وجه صديقها لفتحه، وهو ما جاهد الشاب للتهرب منه، حرصا على أسراره وخصوصيته، إلا أن الفتاة القوية نجحت في النهاية وهربت وبحوزتها الهاتف الذكي.

يشار إلى خاصية التعرف على الوجه على الهواتف الذكية iPhone ، ميزة صُممت لحماية الجهاز من الوصول غير المصرح به والحفاظ على خصوصية وأسرار المستخدمين وظهرت مع جهاز iPhone X.

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