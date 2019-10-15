فتاة تدعى ” باربي داغستان ” تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها (صور)

جذبت فتاة تبلغ من العمر 22 عاماً، أنظار رواد موقع التواصل بعد نشر صورها بسبب شبهها الشديد بالدمية الأمريكية الشهيرة ” باربي “.

وأطلق متابعي مواقع التواصل الاجتماعي لقباً على الفتاة وهو “باربي داغستان” ، لتميزها بجمال شبهه الكثيرون بدمية الأطفال ” باربي ” .

وهي فتاة تدعى ماريان باشايفا، وولدت في ماخاتشكالا، لتنتقل بعدها للعيش في أوسيتيا الشمالية ومن بعدها إلى موسكو بروسيا.

كما تلقت باشايفا العديد من العروض من دور الأزياء وعروض من المغنين الروس للمشاركة في فيديوهات مصورة.

وتحظى بشهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة كبيرة على “إنستغرام” تصل إلى 600 ألف متابع.