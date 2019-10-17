فاكهة شتوية تحوي الكثير من الفوائد وخاصة لإنقاص الوزن

تشتهر فاكهة البوملي الشتوية باسم (الشادوك) وتعرف بأنها من جنس الحمضيات ، وقشرة ثمرة البوملي سميكه جداً وداخلها ذو لون برتقالي مائل إلى الأصفر، تتميز بخصائصها المنعشة وطعمها السكري اللذيذ، غنية بالفيتامينات وأهم المصادر الغنيه بالمعادن.

وحجم ثمرة البوملي كبيرة ومن أكبر الحمضيات حجماً، والجدير بالذكر أن الموطن الأصلي للبوملي هو جنوب شرق آسيا.

فوائد فاكهة البوملي للريجيم

تحتوي البوملي على إنزيم نادر الوجود في الغذاء يسمى (كارنتين باميتويل ترانسفيريز) يمتاز هذا الأنزيم بخصائصه الهائلة في التخلص وحرق الدهون المتراكمة في الجسم.

يحتوي البوملي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، فكل (100) غرام تحتوي على(37) سعر حرارياً، مما ساهم في جعل البوملي من أهم الفواكه التي تُفيد في برامج الرجيم.

يعتبر البوملي ثمرة خالية من الدهون، وغنية بالألياف المُفيدة في تخفيف الوزن التي تمنح الشعور بالإمتلاء والشبع لمدة طويلة.

يوجد في البوملي مادة البيوفلافونيد والفيتامينات (A,B1,B2)، إضافة إلى مضادات الأكسدة المساعدة في حرق الدهون، وإنقاص الوزن للمحافظة على الجسم المتناسق.

يتم الإستفادة من البوملي في مراحل الريجيم عن طريق الأكل أو عصره.

القيمة الغذائية في فاكهة البوملي

كما ذكرنا أعلاه قلة السعرات الحرارية في البوملي، تجعله من الحمضيات المفيدة في التخسيس والرجيم.

تعمل ثمرة البوملي على توفير تقريباً (2)% من حاجة الجسم اليومية من البروتينات.

تحتوي البوملي على الفيتامينات بنسبة (102)%من حاجة الجسم اليومية من فيتامين (ج) وفيتامين (ب).

البوملي غني بالمعادن التالية (النحاس، البوتاسيوم، الحديد، الزنك).

تحتوي ثمار البوملي على الألياف الغذائية التي توفر حاجة الجسم اليومية منها بنسبة (4)%.

فوائد فاكهة البوملي لجسم الإنسان

البوملي مصدر لفيتامين (ج) المهم في تعزيز وتقوية جهاز المناعة في الجسم، وفي زيادة نشاط كرات الدم البيضاء في الدم ومقاومتها لأي فيروسات، والوقاية من أمراض الإنفلونزا والبرد.

يُساعد البوملي في عملية الهضم ومنع الاضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال، وتدعم الألياف الموجودة به تسهيل التخلص من الفضلات من خلال القولون.

يُساهم البوملي في تنقية الجسم والكلى من السموم وخروجها، ومنع الإصابة بالعدوى البكتيرية في المجاري البولية.

يقي البوملي من الإصابة بأمراض القلب، ذلك أن فيتامين (ج) والبوتاسيوم الموجود به يعزز صحة القلب وسلامته، إذ يعمل البوتاسيوم على المحافظة على مستويات ضغط الدم، وفيتامين (ج) يحمي من التهابات الأوعية الدموية، وتعمل الألياف بشكل كبير وبالأخص (البكتين) على تخفيف الكوليسترول.

يحمي من الإصابة بفقر الدم.

تعمل مضادات الأكسدة في البوملي مثل (الفلافونويدات) على مقاومة السرطان، حيث تحمي الخلايا من التشققات الحرة، ومن تلف خلايا الجسم التي تُسبب مرض السرطان.

تساهم ثمار البوملي في المحافظة على صحة البشرة ومنع الشيخوخة المبكرة، لوجود حامض (سبيرمدين) المتعدد الأمينات المتواجدة في ريبوسومات الأنسجة والخلايا الحية في الجسم الذي يؤدي الكثير من الوظائف الأيضية، وتعمل هذه المركبات في حماية الجلد من التشققات، كما تعزز إنتاج مادة الكولاجين التي تحافظ على حيوية ونضارة البشرة وشبابها.

البوملي غني بعنصر البوتاسيوم الذي يعزز من صحة العظام، وتقويتها ووقايتها من الإصابة بهشاشة العظام والترقق.

يعمل البوملي على تحسين صحة الفم وتقوية الأسنان لاحتوائه على فيتامين (ج) بكمية كبيرة، كما تُساهم مادة الكولاجين في تقوية اللثة والأسنان، ومضاد فعال لحماية الفم من الميكروبات والبكتيريا.