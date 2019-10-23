فارس كرم يتضامن مع أبناء وطنه ويعتذر لجمهوره في المغرب ( صورة )

أعلن الفنان فارس كرم انضمامه إلى الانتفاضة الشعبية التي غصت بها شوارع لبنان ، منذ اليوم الخامس على التظاهرات التي اندلعت في البلاد مطالبة بحلِّ الحكومة الحالية وتسليم السلطة إلى العسكر لحين اجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة .

ونشر كرم صورة تبرز اعتصام الشبان في أحد شوارع مدينة بيروت ، وأرفقها بتعليق : ” حرامية حاكمين البلد … لبنان ينتفض “.

واعتذر الفنان اللبناني قبل ساعات قليلة عن حفله الغنائي الذي كان من المقرر إحيائه في فندق المازاغان ، وتوجه إلى جمهوره المغربي برسالة مقتضبة أوضح فيها أنه اختار الوقوف إلى جانب شعبه في الظروف التي تمر على بلده .

وكتب فارس كرم ، قائلاً : ” نظراً للظروف التي يمر بها لبنان وتضامناً مع أهل وطني … أعتذر من الشعب المغربي من إحياء الحفل الذي كان مقرراً في أوتيل المازاغان … على أما أن نلتقي في ظروف أفضل ” .