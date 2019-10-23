غوارديولا ينفعل على مدافع مانشستر سيتي .. تعرف على السبب

تغلب مانشستر سيتي على ضيفه أتالانتا بنتيجة (5-1) ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

وخلال المباراة أظهرت الكاميرات انفعال مدرب السيتي الإسباني جوسيب غوارديولا، على المدافع جون ستونز في دكة البدلاء.

وكشفت صحيفة “آس” أن غضب المدرب غوارديولا من ستونز بسبب عدم قيامه بالاستعداد والإحماء بشكل سريع، للمشاركة كبديل في المباراة.

وهذا ما دفع المدرب الإسباني للصعود إلى مقاعد البدلاء، للطلب من مدافعه ستونز الإسراع وتحضير نفسه للمشاركة في المباراة.

كما قام غوارديولا بضرب المقعد، ثم عاد إلى المنطقة الفنية لمتابعة مجريات اللقاء مجددا.

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وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، فيما يقبع أتالانتا في قاع المجموعة برصيد خال من النقاط.

مراسلون – رياضة

Furious Pep Guardiola shouts at John Stones and slams seat in fit of rage https://t.co/P7atZlAq7P pic.twitter.com/Ru8H464ShJ — Football Headlines (@foothlines) October 22, 2019