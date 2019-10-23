غادة عبد الرازق تتعرض لانتقادات قاسية بسبب قميصها ( صورة )

تعرضت الفنانة غادة عبد الرازق لموجة من الانتقادات السلبية ، إثر نشرها صورة جديدة جمعتها بابنتها الوحيدة ” روتانا ” وذلك بسبب ملابسها الجريئة وملامح وجهها .

وفاجأت غادة النشطاء بظهورها بطريقة طبيعية من دون مكياج أو فلتر ، واكتفت بوضع نظارات شمسية على وجهها ، إلا أن إطلالتها لم تسلم من بعد الانتقادات القاسية التي طالت علامات التقدم في السن التي ظهرت على وجهها .

كذلك أثارت النجمة المصرية ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب قميصها الجريء والمكشوف لناحية الصدر وأسلوبها العصري في الظهور .

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل ” حدوتة مرة ” الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي ، وشارك في بطولة العمل عايدة رياض ومحمد شاهين ، مجدي كامل ، أحمد صفوت ، عبد الرحمن أبو زهرة .