عملية تجميل فاشلة تفقد فتاة بصرها للأبد

خسرت فتاة فيتنامية مراهقة بصرها بعد خضوعها لعملية تجميل غير ناجحة.

ووفقاً لصحيفة “إيجا وون”، فقد لجأت فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا إلى منتجع صحي دون علم والديها ، لإجراء عملية تجميل في الأنف .

حيث عرض صاحب المنتجع على الفتاة أن تدفع تكلفة العملية بالتقسيط، ووافقت لتصحيح شكل أنفها عن طريق حقن حمض الهيالورونيك.

و بعد إجراء العملية بنصف ساعة ، ساءت حالة الفتاة ، وبدأت تشعر بالهذيان ووجع في الرأس وألم في العين اليمنى، كما لاحظت ضعف البصر وبعدها اتصلت بوالديها اللذان نقلوها إلى المستشفى.

وخلال الفحوصات تبين أن حمض الهيالورونيك الذي حقن في الأنف قد تسبب في إغلاق الأوعية الدموية، التي تمد الأكسجين لشبكية العين اليمنى.

كما أدى انقطاع إمدادات الدم إلى تلف شبكية العين وجزء من الأنسجة على الأنف وجبهة الفتاة.

فيما أشار الأطباء إلى أنه لن يكون من الممكن إصلاح العين التالفة.