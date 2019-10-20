عمر السومة يبدي رأيه في فجر إبراهيم .. ويبرر سبب تراجع أداء منتخب سوريا

أعرب نجم منتخب سوريا لكرة القدم عمر السومة عن عتبه بعد الهتافات السلبية من الجماهير، عقب مباراة غوام بالتصفيات الأسيوية.

وقال السومة: “حصلنا على العلامة الكاملة في دور المجموعات، والمهم النتيجة في هذا الدور، بم ينفع الأداء الجيد إن خسرنا”.

وأضاف”بعض العناصر غير جاهزة للانسجام بعد، حيث لم يلعب البعض مباريات لمدة طويلة وهذا أثر على الأداء”.

وأكد عمر السومة أن فجر ابراهيم قدم كل شيء خلال التمرينات، مشيراً إلى أنه لا يختلف عن أي مدرب لعب تحت إدارته.

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وبالنسبة إلى الحديث بأن المنتخب السوري يعتمد على السومة، رد “نحن نلعب كمنتخب يمثله اللاعبون جميعهم، وليس لاعب”.

مراسلون – رياضة