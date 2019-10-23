عمر السومة مصدر قلق لـ كريستيانو رونالدو ويوفنتوس يتحرك

بات نجم منتخب سوريا لكرة القدم عمر السومة لاعب الأهلي السعودي، تحت أنظار يوفنتوس كونه أصبح مصدر قلق لمهاجم النادي كريستيانو رونالدو.

ويتنافس عمر السومة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، على جائزة أفضل هداف لعام 2019.

ويسعى اليوفي إلى مساعدة الدون في حصد أول جائزة فردية، منذ انضمامه إلى النادي الإيطالي، وهي أفضل هداف.

وفي سبيل دعم رونالدو لحصد الجائزة، يترقب مسؤولي “السيدة العجوز”، مشوار عمر السومة خلال الشهرين المتبقيين من عام 2019.

ويقدم الاتحاد الدولي لتأريخ واحصائيات كرة القدم، جائزة أفضل هداف لأكثر لاعب يسجل أهدافاً مع منتخب بلاده وناديه.

ويحتل كريستيانو رونالدو صدارة الترتيب بـ16 هدفاً، ويليه عمر السومة والقطري المعز علي بـ 15 هدفاً.

ويبدو النجم البرتغالي الأقرب لحصد الجائزة، كونه سيلعب عدد مباريات أكثر من غيره خلال الشهرين المتبقيين من العام.

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ويملك رونالدو 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا، في حين يتبقى للسومة والمعز علي مباراتين دوليتين.

مراسلون – رياضة