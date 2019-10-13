عمرو دياب يكشف عن وشمه الجديد ( صورة )

أحدث الفنان عمرو دياب ضجة في أوساط محبيه من خلال وشمه الجديد ، وذلك بعدما شارك مصور المشاهير كريم نور صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي في تطبيق إنستقرام .

بدا خلالها الهضبة وهو يرتدي T-Shirt أبيض بقبة واسعة ، أظهرت جزءاً من الوشم الذي نقشه تحت رقبته ، وأرفق المصور المصري الصورة بتعليق عايد من خلاله دياب بمناسبة عيده الـ 58 وكتب : كل سنة وأنت طيب يا أعز وأغلى الناس .

يشار إلى أن عمرو دياب أو ” الهضبة ” كما يرتئي محبيه تسميته أطلق مؤخراً أغنية ” تحيرك ” من ألبومه الأخير ” أنا غير ” تعاون فيها مع الشاعر محمد القاياتي وفي الألحان محمد حمزة ، وحققت الأغنية منذ طرحها نسبة استماع عالية على قناة اليوتيوب تجاوزت الـ 2 مليون .