عمرو دياب يطرح أغنية جديدة بالتعاون مع تركي آل الشيخ ( فيديو )

طرح الفنان عمرو دياب أجدد أعماله الغنائية عبر قناته الرسمية على يوتيوب ، تحمل الأغنية عنوان ” أنا بعشقك يا مصر ” وهي من كلمات المستشار السعودي ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ ومن ألحان روزام .

ولفت عمرو في بداية الكليب أن الأغنية هي إهداء من المستشار السعودي إلى الشعب المصري ، وتصدرت جملة ” من تركي آل الشيخ إلى شعب مصر الحبيب ” أول الكليب .

يشار إلى أن عمرو دياب أو ” الهضبة ” كما يرتئي محبيه تسميته أطلق مؤخراً أغنية ” تحيرك ” من ألبومه الأخير ” أنا غير ” تعاون فيها مع الشاعر محمد القاياتي وفي الألحان محمد حمزة ، وحققت الأغنية منذ طرحها نسبة استماع عالية على قناة اليوتيوب تجاوزت الـ 2 مليون .