علماء يكتشفون طريقة لاستخراج الماء على سطح القمر

اكتشف علماء الفلك طريقة لاستخراج الماء على سطح القمر باستخدام الكويكبات.

وأفاد العلماء بأن جزيئات الماء ” H₂O” يمكن الحصول عليها من الأجرام السماوية وتحت تأثير الرياح الشمسية، حيث إن ذرات الهيدروجين والأكسجين الفردية تتطاير من الكويكبات في كل مرة تصطدم فيها مع أجرام سماوية أخرى.

و أشار العلماء إلى أنه في حال وجود جزيئات مؤينة من الشمس، في هذا الوقت، فإن الذرات تتجمع لتعطي جزيئات الماء.

وأضافوا بأن هذه العملية يمكن أن تحدث حتى في الأوساط المفرغة من الهواء بشكل كامل، مما يعني أنه يمكن استخراج المياه في أي مكان في الفضاء.

فيما أفادت كاترينا ميلكوفيتش، القائمة على الدراسة بأن هذه العملية المعقدة لتجديد جزيئات المياه السطحية يمكن أن تصبح آلية ممكنة لتجديد إمدادات المياه على أجسام أخرى بلا هواء مثل القمر .

وبحسب العلماء فإن هذه الطريقة تزيد من فرص العثور على الماء على كواكب أخرى، مما يعني إيجاد أشكال حياة مشابهة للأرض.