علامات تدل على الحمل المؤكد .. النوم والنعاس إشارة أولية

خلال مرحلة التخطيط للحمل، تكون المرأة على أهبة الاستعداد وفي حالة ترقب شديد لكل الأعراض الغريبة التي تشعر بها والتي يمكن أن تشير إلى نجاح الحمل.

لذلك ارتأينا أن نعدد لك بعض الأعراض التي ترافق المراحل الأولى للحمل، أي قبل الخضوع إلى الفحوص المخبرية التي تشير إلى نجاح الحمل أو فشله،

علامات الحمل

1- الإنغراس: أي عندما تتوجه البويضة المخصَّبة إلى الرحم لتنغرس في جداره وتبدأ بالانقسام لتكوين الجنين والمشيمة.

يترافق مع التقلصات الخفيفة في البطن، كما ومن الممكن أن يحدث نزيف مهبلي خفيف يكون فيه لون الدم مائل إلى البني أو الوردي، ويحصل عادة بين اليوم الـ20 والـ26 من الدورة الشهرية.

2- علامات التشنجات:

تحدث التشنجات في البطن لدى الكثير من النساء الحوامل في الأسابيع الأولى للحمل، وقد تظن الأكثرية منهن أنه مغص الحيض.

ولكن مغص الحمل يرافقه ظهور إفرازات مهبلية بيضاء اللون تكون نتيجة زيادة سماكة جدار المهبل.

3- غثيان الصباح: والحقيقة أن نوبات الغثيان والقيء ممكن أن تهاجم المرأة الحامل في أي وقت من اليوم.

يرافقه فقدان الشهية أو الإقبال على الطعام بشكل غير معهود، وتغيّر في حاسة الشم لدى المرأة، وفي أنواع الأطعمة المفضّلة لديها، فتأكل ما كانت تنفر منه وتنفر من الأنواع المفضلة لديها.

4- تغيرات الثديين والتبوّل المتكرر: تشعر المرأة في هذه المرحلة أن ثدييها أكثر حساسية على اللمس، وأكثر انتفاخاً وثقلاً.

كما أن التغيرات الهرمونية تسبب الحاجة إلى التبوّل بشكل متكرر وأكثر من العادة لدى المرأة الحامل.

5 – التعب والنعاس: بسبب الارتفاع الذي يحصل في مستوى هرمون البروجسترون في جسم المرأة الحامل.

من الممكن أن تشعر هذه الأخيرة بالتعب والإجهاد من دون أن تقوم بأي مجهود كما ويمكن أن يصيبها النعاس وتشعر بحاجة كبرى إلى النوم في أي وقت من اليوم.