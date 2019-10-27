عصير طبيعي يساعد في التخلص من روائح الجسم الكريهة

أوجد باحثون طريقة طبيعية للتخلص من رائحة الجسم الكريهة وروائح الفم عن طريق وصفة ” عصير التفاح الأخضر والنعناع والبقدونس ” .

حيث أصبح معالجة هذه المشكلة ممكناً بعد طرق ، ومنها الاستعانة ببعض الوصفات الطبيعية مثل وصفة عصير التفاح الأخضر والنعناع والبقدونس للقضاء على كل تلك الروائح غير المحببة.

ويتم تحضيرها باستخدام تفاح أخضر مقطع ومنزوع البذور ، ورقتي نعناع، باقة بقدونس، عصير ليمونتين، ملعقة وسط من بيكربونات الصودا، كوب من الماء، ثم توضع جميعها في الخلاط وتخفق جيداً للحصول على مزيج متجانس.

وتستفيد من خصائص هذا العصير من خلال شرب كوب منه كل صباح وقبل تناول طعام الفطور.

كما يمكن استخدامه بعد تناول طعام يحتوي على الثوم أو البهارات الحارة.