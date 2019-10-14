في ضاحية الأسد .. القبض على عصابة تسرق السيارات العمومي

ألقى مركز شرطة ضاحية الأسد بريف دمشق القبض على عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص دون السن القانوني، تمتهن سرقة السيارات العمومي عن طريق الخلع والكسر.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية عبر “فيسبوك” أنه “بعد ورود شكاوى من سائقي التكاسي العمومي في ضاحية الأسد عن تعرض سياراتهم للخلع والكسر بقصد السرقة، تمكن مركز شرطة ضاحية الأسد بريف دمشق من خلال المتابعة الحثيثة وعلى فترة شهر من المراقبة بإلقاء القبض على خمسة أشخاص دون السن القانوني يمتهنون سرقة السيارات عن طريق الخلع والكسر وتم إحضارهم إلى المركز بعد نصب الكمين اللازم لهم وهم ( ك . س ) و ( م . ع ) و ( م . ب ) و ( ا . ط ) و ( م . ب )”.

وأضاف بيان الوزارة أنه “بالتحقيق مع المقبوض عليهم، اعترفوا بإقدامهم على سرقة السيارات العمومي في ضاحية الأسد عن طريق الخلع والكسر وسرقة محتويات بها من مبالغ مالية وأغراض شخصية عائدة لمالكي السيارات كما اعترفوا بإقدامهم على سرقة دراجات هوائية وكهربائية من محلة مساكن برزة بدمشق وبيعها في ضاحية الأسد”.

وتمكن مركز شرطة الضاحية من استرداد مبالغ مالية ودراجتين ليتم تسليمهم لأصحابهم أصولاً كما تم استدعاء مالكي السيارات لتثبيت ادعائهم بحق السارقين الذين اعترفوا بأنهم باعوا الجزء الأكبر من المسروقات وصرفها على حاجاتهم الشخصية.

يشار إلى أن التحقيقات مازالت جارية مع المقبوض عليهم ليتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً .